高盛下調科技股評級至「中性」 更看好周期性股票表現

高盛 (Goldman Sachs) 週四 (15 日) 發布報告，將科技股評級由「增持」下調至「中性」，與此同時，美股週四科技股下挫，那斯達克指數下跌 54.86 點或 0.47%，收 11713 點。

週四之前，美國銀行、花旗集團均發表類似看法，認為成長股已漲多乏力，美股可能會轉由價值股接棒。

高盛在最新報告中，將銀行和汽車評級，從「中性」上調至「增持」，將科技股下調至「中性」，將食品、飲料和菸草類股，由「中性」下調至「減持」。

(圖表取自 Zero Hedge)

高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 指出，此一依據是金融危機以來，發生的短期股市反轉現象，周期性股價的慣常表現而來。這種情況通常持續約 4 個月，其間周期性股票的表現優於防禦性股票，價值股的表現也略好於成長股。

這些變化往往發生在債券殖利率上升及強勁經濟增長期間，高盛認為，在接下來的幾個月中，預計會出現一些政策和經濟變化，以支持此類反轉發生。

(圖表取自 Zero Hedge)

高盛表示，儘管不確定性很高，但預計美國 FDA 將在今年批准至少一種疫苗，且美國和歐洲人口的很大一部分，將分別在 2021 年第 2 季及第 3 季度末接種疫苗。

此外，美國大選預計出現的「藍潮 (Blue wave)」結果和財政支出的增加，也將起到支持作用。

美國銀行首席股票策略師 Savita Subramanian 近期表示，美國經濟將繼續復甦，此一條件更支持周期性股票，而非防禦性股票。此外，在過去 14 次衰退的復甦階段，價值股都在領漲。