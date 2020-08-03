LG化學H1成EV用電池市占龍頭 股價大漲逾10%

《韓聯社》週一 (3 日) 報導。南韓 LG 化學 (051910-KR) 在 2020 年上半年，成為全球最大的電動車 (EV) 用電池供應商。

根據 SNE Research 的市場追蹤調查，在 2020 年 1 至 6 月期間的全球電動車用電池用量當中，LG 化學的產品市占達 24.6%，大幅高於去年同期表現的 10.4%。

數據顯示由 LG 化學所生產的電動車用電池，在 2020 年 H1 的用量達到 10.5 GWh，較去年同期的 5.7 GWh 高出許多。

該公司股價於週一 (3 日) 早盤出現大漲，台北時間 3 日上午 11 點半暫報每股 627000 韓元，較上個交易日上漲 10.39% 或 59000 韓元。

LG 化學股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

SNE Research 認為主要原因在於特斯拉 (TSLA-US)Model 3、雷諾 Zoe EV、Audi e-tron EV 等電動車款的銷量暢旺，而這些車款所使用的電池也均由 LG 化學所供應。

而排名第二的則是中國寧德時代 (CATL)，在 2020 年 H1 的市占達 23.5%，較去年同期表現的 25.1% 略為下滑。

南韓其他電池廠商，也包辦了 H1 期間的電動車電池市占第四及第六名。分別為三星 SDI(Samsung SDI) 的 6% 市占，以及 SK 創新 (SK Innovation) 的 3.9% 市占。

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，全球新車市場的銷售表現也出現明顯下滑。然而南韓的電池廠商，在電動車用的電池銷售表現卻依然強勁。

2020 年 H1 的電動車用電池的使用總量達 42.6GWh，較去年同期的 55.3GWh 下滑了 23%。