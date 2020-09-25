傳現代汽車與LG化學計劃於印尼建立合資電動車電池廠

據報導，南韓現代汽車 (Hyundai) 和 LG 化學 (LG Chem) 計畫在印尼建立合資電動車 (EV) 電池工廠。印尼政府官員也正在南韓進行訪問，以討論相關投資。

印尼國營企業部長 Erick Thohir 和印尼投資合作委員會主席 Bahlil Lahadalia 於近日抵達南韓，在現代汽車工廠建設於雅加達郊外後，印尼政府積極邀約 LG 化學前往設廠。現代汽車和 LG 化學也正在討論於印尼建立首家電動車電池合資企業。

Bahlil 指出，該電池廠將建於印尼巴淡島 100 公頃的土地上。他在先前也表示，印尼已經與來自兩國的兩家公司簽署了電池廠的投資協議，投資規模分別為 70 兆印尼盾 (約 47 億美元) 和 100 兆印尼盾 ((約 67 億美元)。Bahlil 沒有提及兩家公司的名稱，不過印尼海事與投資協調部長 Luhut Pandjaitan 曾表示，印尼已與南韓的 LG 化學和中國的寧德時代簽署了開發鋰電池的投資協議。

現代汽車公司在印尼投下 1.8 兆韓元，建設年產能 25 萬輛的汽車廠。該公司最初目標是在 2021 年底之前完成該項目，但在疫情的影響下，該工廠的建成恐將推遲。據產業人士表示，該工廠不僅可以生產一般汽車，同時也可以生產電動車。

隨著電動車潮流持續，LG 化學在先前表示，計劃在 12 月份將公司旗下電池業務分拆為一家新的公司。LG 化學指出，新公司將會專注於電池業務，以加強專業技能和市場主導地位，並考慮將分拆後的電池子公司上市，以籌集發展資金，擴大規模，以滿足日益成長的電動車電池需求。