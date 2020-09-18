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LG化學電池部門IPO案 估一年後上路

LG化學電池部門IPO案 估一年後上路 (圖片：AFP)
LG化學電池部門IPO案 估一年後上路 (圖片：AFP)

根據《韓聯社》報導，南韓 LG 化學 (LG Chem Ltd.) 週五 (18 日) 表示，目前進行中的電池業務分拆計劃可能還需要一年左右時間，因該公司仍在摸索鞏固市場領先地位的方法。

LG 化學於昨 (17) 日宣布，該公司的電池部門將分拆，以因應來自電動車 (EV) 市場不斷增加的電池需求。電池部門在分拆後名稱暫定為「LG Energy Solutions」，新公司將於 12 月 1 日上路，並由 LG 化學全資持有。

LG 化學財務長車東錫 17 日在視訊會議方式的股東會上表示，該公司將為電池部門擬定 IPO 計劃。他提到即使從現在開始推動計畫，但過程可能長達一年之久，暗示 IPO 有可能在 2021 年底或 2022 年初實施。

電池部門可能有 20% 至 30% 的股份投入 IPO，LG 化學仍然是最大股東

有投資人擔心電池部門分拆後，可能影響 LG 化學的公司價值，因為電池業務主導著公司成長。

LG 化學股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)
LG 化學股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

不過車東錫認為投資人的疑慮是多餘的，因為電池業務將隨著 IPO 進一步成長，成果也都將反映在 LG 化學股價。也提到該公司會強化其他業務。

車東錫說道：「這是讓公司價值獲得正確評估的好機會，他們將能專注於石化、先進材料，以及生化業務。在必要時，也會針對相關業務進行併購或合作，以進一步提升公司價值。」

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