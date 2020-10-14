針對中國？英國擬推新法有權追溯既往取消外資合併案

周三 (14 日)《彭博社》報導指出英國政府正計劃制定一項更為激進的新法令，該法可以國家安全為由，取消外國企業在英國所做的投資或收購案，阻止其他國家取得重要資產的控制權，這被外界視為英國針對中國而來。

消息人士指出，英國國家安全及投資法案 (The National Security and Investment Bill) 正在處於最後草擬階段，可能將於本月份提交至英國國會審議。

消息人士透露該法案涵蓋國防及基礎設施等領域，並將訂定措施以保護敏感的知識財產權。報導還指出，該法案最具爭議的地方，就是授權英國政府可因應國家安全考量，追溯干預已經在英國進行投資或者收購的外資項目。

分析指出，這類具追溯權的法令在英國極為罕見，這可能會大幅削減外商在英國投資的信心，成為英國正式脫歐後，英國政府大力吸引外資投資的阻礙。

過去英國政府對於中國參與英國核電計劃就存有擔憂，2016 年當時英國首相梅伊 (Theresa May) 一度暫停由中國投資支持的核電項目，但最後仍同意其繼續進行。

消息人士表示，新法案的草案很可能在本月下旬送交至國會，儘管遞交時間可能會有所延後。該法案是一個藍圖，允許英國政府加強其審查權，並干預外資收購和合併案以保護國家安全。

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