日媒：日、英經濟夥伴協定 將於23日正式簽署

根據日本《產經新聞》週一 (12 日) 報導，日本與英國洽談當中的「經濟夥伴協定」(Economic Partnership Agreements，EPA)，正朝著在這個月 23 日正式簽署的方向進行調整當中。

《產經新聞》在該則報導中指出，日本執政的自民黨高層透露了這項消息。據悉，日本政府將於 10 月 26 日召開的臨時國會提出日、英 EPA 的承認案，期盼在明年 1 月正式上路。

今年 9 月，日本外務大臣茂木敏充與英國國際貿易大臣特拉斯 (Liz Truss) 透過視訊會議，就 EPA 的簽訂取得大致上的同意。在汽車及農產品的關稅課徵問題，大致上將承襲 2019 年 2 月生效的日本與歐盟 (EU) 間的「經濟夥伴協定」(EPA)。

英國於今年 1 月正式脫歐，在過渡期於年底結束前，日本與英國之間的貿易適用日、歐 EPA 等規定。為避免日後的關稅問題，日、英兩國也加快進行 EPA 談判。

此外，《Nikkei Asia》在上週一 (5 日) 的報導中提到，若英國未能在年底前與歐盟達成貿易協議，日本豐田汽車 (7203-JP) 和日產汽車 (7201-JP) 將要求英國政府為其承擔額外關稅。

日本政府在本月底的臨時國會中，除了將審理日、英 EPA 的承認案之外，也將審議種苗法修正案等其他法案。