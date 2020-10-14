新加坡Q3 GDP年減7% 維持貨幣寬鬆符合市場預期

新加坡金管局 (MAS) 14 日宣布維持貨幣政策，與市場預測相同，表示目前維持寬鬆的政策姿態是恰當做法。

金管局 14 日維持政策區間的全年上升率以及變動幅度，表示：「考量到核心通膨率會停留在低水準，持續當前的貨幣寬鬆政策姿態是恰當做法。」《路透社》進行的調查當中，14 名經濟學家一致預測新加坡維持貨幣寬鬆不變。

金管局掌管新加坡幣名目有效匯率 (NEER) 的政策區間斜率、中間點，以及幅度，來調整貨幣政策。

另一方面，新加坡貿易及工業部 (MTI) 於同 (14) 日公布的數據顯示，2020 年 Q3 的 GDP 初值報年減 7.0%，經濟學家的預測為年減 6.8% 。2020 年 Q2 的 GDP 則是修正為年減 13.3%。

新加坡金管局在今年的 GDP 預測方面，維持先前預估的萎縮 5%~7% 。

近幾個月來，新加坡分階段放寬防疫措施，經濟活動也陸續重啟當中。

豐隆銀行 (Hong Leong Bank) 資深策略師 Jeff Ng 表示，從過去的大幅變動來看，GDP 的預測數字並沒有預測程度差。通膨率也預測在 2021 年之前會緩慢恢復，新加坡金管局也應該會在 2021 年時持續維持現行政策。