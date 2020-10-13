英國歐盟進入談判關鍵週 歐盟：要為無協議脫歐預做準備

德國官員週二 (13 日) 表示，歐盟希望與英國達成脫歐協議，但也會預做防範，在談判破裂下做好足夠的準備。

歐盟 27 國領導人週四將齊聚布魯塞爾，此前英國首相強生 (Boris Johnson) 表示，如果這天之前無法與歐盟達成協議，他將放棄繼續談判。

德國的歐洲事務部長 Michael Roth 週二表示，英國需要在貿易談判中，就漁業、爭端解決及公平競爭的部分，採取實質性行動，目前是雙方談判「非常關鍵」的階段。

他表示，歐盟正在為達成協議而努力，但也為無協議脫歐做準備。

英國目前處於脫歐的過渡期，這一過程預計在明年 1 月 1 日前結束，雙方正就之在貿易、運輸及核子合作上，達成新的夥伴關係協議。目前英歐每年的貿易額約為 1 兆歐元。

一名知情的歐盟外交官表示，雖然應急計畫的討論，是給雙方施加壓力以達成協議的談判策略，但各國政府現在對談判破裂的可能性感到擔憂。

法國的歐洲事務部長 Clement Beaune 週一表示，他們確實想信任英國，但過去幾週的一些進展令人擔憂。

英國首席談判代表 David Frost 上週表示，即使未能達成自由貿易協定，他的團隊仍需要繼續與歐盟，在交通運輸等多方面達成共識。