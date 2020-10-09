英國8月GDP月增2.1% 不如市場預期

根據英國統計局在週五 (9 日) 公布的數據顯示，英國 8 月國內生產總值 (GDP) 較上個月成長 2.1%，是連續第四個月上升，不過增幅有所放緩，並低於市場預期。

數據顯示，英國 8 月 GDP 月增 2.1%，低於前值的成長 6.4%，也低於經濟學家預期的增長 4.6%。其中，服務業產出月增 2.4%，工業產出月增 0.3%，製造業產出月增 0.7%，建築業產出月增 3%，皆遠低於 7 月的增幅。

在防疫封鎖限制有所放緩後，部分經濟領域逐漸復甦，但是，近幾週英國新增病例數呈指數級增長，第二波疫情似乎正在襲來。英國政府也宣布晚上 10 點後英國酒吧和餐館實行宵禁，並預計未來幾週將實施進一步限制。

英國央行行長 Andrew Bailey 表示，自從 5 月起防疫封鎖有所緩解以來，英國經濟已大幅反彈，但是有鑑於該國大部分地區仍處在防疫封鎖當中，且近期新增病例數的激增，復甦步伐可能出現疲軟，失業率恐將上升，預期年底失業率將升至 7.5%。此外 Bailey 也預估英國第三季 GDP 將落在萎縮 7% 至 10% 之間。

英國央行預估，到今年年底，英國經濟仍將較疫情前水平萎縮 9.5%，並預期要見到經濟全面復甦將等到 2021 年下半年。

另外，據調查顯示，70 位經濟學家平均預期，英國經濟將在今年萎縮 9.7%，超過先前預期的 9.1%。最壞的情況下，英國經濟恐在今年萎縮 14.2%，至 2021 年才會恢復成長 6.2%。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 彙編的數據顯示，截至週五早上，英國確診病例為 564,502 例，死亡病例為 42,682 例。