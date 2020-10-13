〈美股早盤〉嬌生疫苗試驗喊卡 美股開盤漲跌不一 波音、嬌生領跌道瓊

週二 (13 日) 美股早盤漲跌不一，道瓊工業指數跌 78 點或 0.3%，由波音 (BA-US) 和嬌生領跌，標普 500 指數跌 0.1％，那斯達克指數和費半則開高走低，分別跌 0.3％和 0.5%。

美股 Q3 財報季本週開跑，由大型銀行股打頭陣，因財報表現雙雙優於預期，摩根大通 (JPM-US) 早盤微漲 0.02％，花旗 (C-US) 漲 0.24％，股價隨後回落。

儘管盤前公布 Q3 財報，營收和獲利均優於預期，嬌生 (JNJ-US) 因疫苗受試者出現不明原因症狀，導致第三階段疫苗臨床試驗暫時喊卡，開盤後跌逾 2％。

蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 早盤分別跌 1.3％和漲 0.2％，前者即將在台北時間週三 (14 日) 凌晨展開線上發表會，料將推出備受矚目的 5G iPhone，後者則自今 (13 日) 起展開為期兩天的 Prime Day 購物促銷活動。

經濟展望部分，國際貨幣基金 (IMF) 週二 (13 日) 公布最新全球經濟預期，預計今年全球 GDP 將萎縮 4.4%，並在 2021 年增長 5.2%，不過，IMF 同時警告全球經濟面臨復甦不均問題。

以地區來看，IMF 預計美國 GDP 將萎縮 4.3%，歐元區 GDP 萎縮 8.3%，均優於先前預期的萎縮 8% 和 10.2%，中國依舊是該機構預計唯一增長的國家，GDP 預期增幅達 1.9%。

截至台北時間週二 (13 日)21 時許：

道瓊指數下跌 78.45 點或 - 0.27%，暫報 28759.07 點

那斯達克下跌 36.89 點或 - 0.31%，暫報 11839.37 點

標普 500 下跌 4.61 點或 - 0.13%，暫報 3529.61 點

費半下跌 11.90 點 0.49%，暫報 2421.58 點

台積電 ADR 下跌 0.44% 至每股 90.51 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.744%

紐約輕原油上漲 1.62% 至每桶 40.07 美元

布蘭特原油上漲 1.25% 至每桶 42.24 美元

黃金下跌 1.19% 至每盎司 1906.00 美元

美元指數上漲 0.18% 至 93.27 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤下跌 2.34％，至 148.29 美元。

2020 年 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：210.8 億美元，年增 1.7%，高於 Refinitiv 預期的 202 億美元

淨利：35.54 億美元，年增 102.7%

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.33 美元，高於去年同期的 0.66 美元

2020 年 Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後淨利：58.68 億美元，年增 3.5%

稀釋後每股淨利 (EPS)：2.20 美元，高於 Refinitiv 預期的 1.98 美元

此外，因潛在疫苗受試者出現不明原因症狀，嬌生宣布暫停新冠肺炎潛在疫苗的第三階段臨床試驗。

摩根大通 (JPM-US) 早盤上漲 0.02％，至 102.46 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：299.4 億美元，略低於去年同期的 300.1 億美元，優於 Refinitiv 預期 283 億美元

淨利：94.4 億美元，年增 4%

每股淨利 (EPS)：2.92 美元，高於去年同期的 2.68 美元，優於 Refinitiv 預期 2.23 美元

固定收益市場營收：46 億美元，年增 29%

股票市場營收：20 億美元，年增 32%

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 3.54％，至 129.40 美元。

疫情衝擊全球影視業務，迪士尼宣布將大規模整頓媒體娛樂事業，未來發展重心將會放在面向消費者的串流媒體服務，包含 Disney+、ESPN+、Hulu。

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月 NFIB 小企業信心指數報 104，預期 101.2，前值 100.2

美國 9 月 CPI 年增率報 1.4%，預期 1.4%，前值 1.3%

美國 9 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 9 月核心 CPI 年增率報 1.7%，預期 1.8%，前值 1.7%

美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.4%

綠線：美國 CPI 年增率，紅線：美國核心 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

安聯 (Allianz) 首席經濟學家 Ludovic Subran 表示：「財報季將為市場帶來動盪，尤其是在大選前夕，市場重點將持續放在金融和科技股財報表現，兩者將成為市場的主要驅動力。」

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示，嬌生的消息提醒那些押注疫苗的人們，疫苗時程並沒有政府所預期的那麼明確。

Invesco 資產分配研究全球主管 Paul Jackson 表示：「這提醒著我們，儘管疫苗開發分秒必爭，然而我們可能需要花費更多時間。」Jackson 警告，外界對於疫苗如何快速控制疫情感到過於樂觀。