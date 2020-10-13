加強串流媒體發展！迪士尼宣布重大組織調整 盤後大漲5%

迪士尼周一 (13 日) 宣布大幅整頓媒體娛樂部門，把焦點放在發展 Disney + 等串流媒體業務，以加速新行銷策略。

迪士尼將把所有媒體事業集中成一部新的部門，涵蓋迪士尼的 Disney+、Hulu 與 ESPN + 等所有串流媒體，以及美國國內電視，主要負責這些領域的內容、銷售和行銷廣告業務。該部門由消費產品部門總裁 Kareem Daniel 管理，直接向執行長 Bob Chapek 報告。

根據聲明，新組織變革即刻生效，預計自 2021 會計年度第一季開始轉換財務報告內容，以反映這些調整。

迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Chapek 在周一聲明中表示：「由於 Disney + 取得了難以置信的成功，為了加速迪士尼直效行銷 (D2C) 的策略，我們將迪士尼重新定位以更有效率地幫助企業成長，以及提高股東價值。」

消息一出，激勵迪士尼盤後股價大漲 5.15％，報每股 131.4 美元。

迪士尼日線圖 (圖: Google)

新冠肺炎肆虐全球的影響使迪士尼影劇業務遭受打擊，儘管隨後疫情趨緩電影院試圖重啟，美國國內電影院的票房依舊疲軟，分析師們正在等待 11 月財報中迪士尼將公布「花木蘭」的表現。

不過，疫情危機也為迪士尼帶來轉機，更多用戶使用 Disney + 串流平台，是促成這次業務重組的契機。在電影院上映日期一再推遲的《黑寡婦》與《靈魂》，已經宣布 12 月將於 Disney + 登場。截至 8 月，迪士尼在串流媒體服務上已有 1 億名付費用戶，其中一半以上是 Disney + 平台的用戶。

目前是迪士尼大股東的對沖基金大佬 Dan Loeb 相當關注 Disney +。他在年初看好 Disney + 策略加碼買進迪士尼股票， 在上周並向執行長 Chapek 呼籲，迪士尼應捨棄每年 30 億美元股利成本，將更多資金投入 Disney + 內容。