網路廣告業務回血中！分析師：快買推特、臉書等這 5家

週二社交媒體股上漲，受惠於德意志銀行分析師 Lloyd Walmsley 調升推特 (TWTR-US) 評級，且提高臉書 (FB-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Snap(SNAP-US) 和 Pinterest (PINS-US) 目標價，因這些企業的定位將受益於即將回升的線上廣告需求。

他將推特評價自「持有」調升至「買進」，目標價自 36 美元調高至 56 美元。

此外，他重申下列幾家的評級均為「買進」，並調升其目標價：

臉書：自 305 美元調升至 325 美元

谷歌母公司 Alphabet：自 1975 美元調升至 2020 美元

Pinterest：自 43 美元調升至 55 美元

Snap：自 28 美元調升至 32 美元

「有鑑於整個第三季廣告持續復甦，且根據我們的產業調查，第四季前景強勁，因此我們樂觀看好這些公司第三季財報的廣告業務。我們看好進入 2021 年的這領域，其持續的週期性復甦和簡單的補償將推動成長加速以及利潤復甦，並在跨網路廣告領域上有提高更多份額的潛力。」

他的理由是，這群組中的大型企業如谷歌和臉書，其風險和潛在回報間的平衡比較好，因為投資者對其前景沒有像對中型企業那樣狂熱，例如 Snap 和 Pinterest。

Walmsley 稱他正面看好 Snap 和 Pinterest 的基本面，但也表示對這些股票都持「正面情緒。」

他認為，推特將受到下半年成長改善而繼續上漲，是「2021 年相當令人信服的多頭例子。」

「我們認為，Twitter 處於有利位置，可以從 2021 年的大事件中受益，藉助其廣告伺服器的重建和新 MAP (行動 app 推廣) 產品，以及最終的高利潤訂閱產品，擴展到更多性能的廣告中。」

「我們一直對 Twitter 的中期前景感到興奮，但因為廣告渠道的回饋疲弱，一直未能更積極看漲。現在我們開始聽到廣告渠道中有更多正面的回饋，以及可能搶在廣告復甦更強勁起步之前，利用這機會建立位置並邁向 2021 年的興奮期。」

推特週一收高 5% 至 48.25 美元，刷下 52 週新高；臉書上漲上漲 4.3% 至 275.75 美元；Alphabet 上漲 3.58% 至 1564.59 美元；Snap 小跌 0.15% 至 26.96 美元；Pinterest 上漲 1.5% 至 44.04 美元，刷下 52 週新高。