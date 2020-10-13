日本工具機廠商上年度訂單年減38% 9月略見復甦

《日刊工業新聞》於 12 日 (週一) 整理了日本 7 家主要工具機廠商的訂單成績後發現，2020 年度前半年 (4 至 9 月) 的訂單金額較去年同期減少 38.8% 至 1119.23 億日圓。而其中有 4 家廠商的訂單表現在 9 月時出現增長。

美、中的貿易摩擦不斷持續，再加上今年年初爆發的肺炎疫情，都造成製造業的設備投資大幅低迷。不過從日本今年 9 月的單月工具機訂單表現來看，減少幅度較前月縮小，主要的 7 家工具機廠商當中，有 4 家工具機廠商的成績優於去年同期，在當前出現復甦跡象。

牧野 (Makino)(6135-JP) 今年 4 至 9 月的訂單金額，以同期表現來看是 2009 年以來的低水準。日本國內在一般機械市場的表現出現大幅滑落，以美國為主的出口市場也在汽車及飛機產業方面出現不振。9 月份訂單較去年同期減少了一半左右。

大隈 (Okuma)(6103-JP) 方面，9 月中國市場的訂單表現雖已恢復到去年同期水準，不過歐洲市場依然嚴峻，仍較去年同期出現減少。

OKK(6205-JP) 的管理本部表示，出口方面包含中國市場在內的情況嚴峻，9 月出現近 3 個月來的首度減少。

而訂單表現在 9 月出現成長的有 JTEKT(6473-JP)、津上 (Tsugami)(6101-JP)、三菱重工工具機，以及芝浦機械 (6104-JP)。

津上表示該公司在主要市場的中國，有接到來自汽車等多個產業的訂單，出現 2018 年 9 月以來的首度增長。

三菱重工工具機的事業戰略推進室則表示，該公司接到來自中國及印度的大型訂單，出現 2019 年 12 月以來的首度增長。

大隈的行銷部門表示，雖然在接單方面仍高度依賴中國市場，不過就算當地市場沒有成長，仍確實的朝著復甦方向發展。

牧野的投資人關係部門表示，有關 10 月之後的市場狀況，中國以外地域的表現應該會與上季相同、或者更優。