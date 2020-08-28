協助紓解工具機產業壓力 政府下單採購2000台機台

工具機公會今 (28) 日召開理監事會議，理事長許文憲表示，行政院近期已進行跨部會協調，預計對工具機業者下單 2000 台機台，採購金額估達 20 至 30 億元，可多少紓解產業受疫情衝擊的壓力。

行政院近期要求經濟部、教育部跨部會協調，預計對工具機業者下單 2000 台機台，估計採購金額約 20 至 30 億元，雖然沒有先前呼籲的 100 億元規模，但對業界也還能解解渴，感謝行政院長蘇貞昌聽進業界聲音。但他提醒，工具機景氣仍處於黑暗期，政府不持續解救，明年工具機產業的危機仍會存在。

據工具機公會統計，今年前 7 月工具機出口值為 12.75 億美元，年減 32%。許文憲表示，工具機景氣仍在黑暗期，雖從紓困 2.0 到 3.0，都有持續補助工具機產業，但 3.0 補助門檻增列條件，範圍也限縮，較「苛刻」些。

許文憲先前多次建議政府，擴大內需以協助產業，對此，行政院近期要求經濟部、教育部跨部會協調，預計對工具機業者下單 2000 台機台，估計採購金額約 20 至 30 億元，雖然沒有先前呼籲的百億元規模，但也還能解解渴，並強調工具機景氣仍處黑暗期，政府若不持續解救，明年產業危機仍會存在。

對於政府今日宣布有條件開放美豬、美牛，後續可望促成台美洽簽 BTA，許文憲則說，這是業界期盼已久的消息；而由於台灣工具機高達 7 成外銷，他也認為，除台美有機會洽簽 BTA 外，政府針對台灣與其他區域經貿合作，如日本、印度等國，更要加把勁。



