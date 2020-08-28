日本7月工具機對中出口年增50% 汽車業需求量大

日本工具機工業會 (JMTBA)27 日 (週四) 公布 7 月份的工具機訂單金額終值。來自中國市場的訂單金額年增 50% 至 184 億日圓，連續兩個月改善，汽車相關需求貢獻良多。

根據《日本經濟新聞》27 日報導，日本工具機訂單在海內外市場持續遜於去年同期，但來自中國市場的訂單金額自 6 月起成長，占訂單金額的 1/4。

日本工具機老牌廠商 OKK(6205-JP) 表示，在中國的建設機械、鐵路、汽車市場銷售暢旺，7 月在汽車相關領域拿到多台工具機訂單。中國當局為了刺激景氣，在新能源車之外的車款也給予補貼。

根據中國汽車工業協會 (CAAM) 數據，中國 7 月份的新車銷售台數年增 16% 至 211 萬輛。自今年 5 月起，已連續 3 個月出現 10% 以上成長。就 7 月份的中國市場銷量來看，豐田 (7203-JP)、本田 (7267-JP)、日產 (7201-JP) 都創新高。

另一方面，日本 7 月的工具機訂單總額報年減 31% 至 697 億日圓，連續 22 個月遜於去年同期。JMTBA 會長飯村幸生認為，由於日本國內外的經濟活動開始復甦，市場也終於觸底。

7 月日本內需年減 40% 至 248 億日圓，減幅較 6 月時的年減 38% 擴大。當前日本中小企業利用日本政府的補助金制度，雖使得工具機訂單增加，但是整體復甦仍然遲緩。

7 月外需年減 25% 至 449 億日圓，減幅較 6 月時的年減 28% 改善。中國市場成長，歐美恢復遲緩，印度表現低迷。

日本工具機生產仰賴中國市場，但是 JMTBA 認為中國的出口表現黯淡，對中國內需是否持續成長也抱持著懷疑態度。香港局勢問題與華為禁令等，造成美、中關係惡化，還有今年秋天的美國總統大選即將到來，日本工具機訂單表現應該會從當前的觸底狀況前後推移。