新街研究逆勢喊賣Nvidia：趁年底前漲勢脫手 明年上半可策略做空

美投行新街研究 (New Street Research) 分析師 Pierre Ferragu 大膽逆勢喊賣 Nvidia (NVDA-US)，並將一年期目標價定在 400 美元，意味著 Nvidia 隱含跌幅 25% 以上。

Nvidia 今年迄今股價走勢

Nvidia 週五下跌 0.55% 至 550.51 美元，今年迄今上漲 134%，係因該公司持續在 2 大主要市場強勁成長：3D 繪圖晶片，以及用於數據中心進行平行處理的處理器。

然而，Ferragu 看到了逆勢發展。

Ferragu 研究報告指出，Nvidia 顯然贏得這些授權許可，取得強大的獲利能力和成長，這令人難以正視下行風險。

「Nvidia 已是這兩大授權業務無可爭議的領導者，但仍透過產品週期將其系統貨幣化。作為半導體所有類別的領導者，Nvidia 大致上只能跟自己比較，不斷向市場推陳出新，引發深度的更換週期。我們的分析顯示，數據中心和遊戲部門的強勁週期可能在未來 6 個月後達到峰值，這意味我們可預期另一個強勁的季度和財測，但再過後就可能會預期過熱，從而導向失望，股價也迎來修正。」

Ferragu 表示，這是一個長期的看法。他認為，到年底這段時間「新聞消息、數字和財測」可能會將 Nvidia 股價推高，從而提供獲利了結或在明年上半年策略上賣空 Nvidia 的機會。

他預期，Nvidia 的估值將在未來 12 個月自目前約 S&P 500 本益比 3 倍的水準返回到 2 倍左右。他指出，這意味估值約 40 倍獲利，仍高於 AMD(AMD-US) 以外的其他主流晶片廠。