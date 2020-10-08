大轉彎！川普：新刺激計畫談判正取得進展

繼週二出人意料地喊停兩黨談判後，週四 (8 日) 美國總統川普接受外媒採訪時表示，新刺激計畫談判正取得進展。

在經過數週毫無結果的討價還價後，川普週二指示白宮談判代表放棄與民主黨領導人間的談判，直到美國大選結束為止。

週四川普受訪時提到：「兩天前我終止了談判，因為談判沒有結果。現在它們開始奏效了。我們開始進行一些非常有成效的會談。」

川普回應：「我說，看！(先前) 沒有任何進展，那就結束談判，我不想浪費時間，但無論如何，我們重回談判桌了，雙方都很有能力 (推動進展)，我們便開始再次對話。」

川普解釋：「我們談論的是航空公司 (紓困案)，我們談論的是這更大的協議。我們談的是每人 1200 美元的協議和其他事情。」

週二川普推文表示，他已停止共和黨就刺激法案與民主黨間的談判，直到美國總統大選後，因為他認為眾議院議長佩洛西沒有誠意，兩黨對紓困金的規模與用途仍沒有共識。

川普週四堅稱，兩黨都認為有必要提供額外的財政支持，所以佩洛西會持續與白宮合作。此外，他持續究責中國引發新冠危機和經濟低迷。

川普提到：「佩洛西也希望達成協議，她不希望這件事告吹。因為這對我們的國家很有好處，我們真的需要它。中國對我們做了這麼可怕的事情，這不是我們勞工的錯，也不是我們航空公司的錯。」