筆電+伺服器需求延續 超眾Q3營收續創新猷 動力-KY寫同期高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2020年10月8號19點35分

散熱廠陸續公布 9 月營收，受惠筆電、伺服器需求延續，帶動散熱產品拉貨動能強勁，超眾 (6230-TW)9 月、第 3 季及前 9 月營收均寫新猷；動力 - KY(6591-TW)9 月、第 3 季寫歷史同期新高、前 9 月營收則創歷史新高。

超眾 9 月營收 9.19 億元，月增 11.29%、年增 25.83%；第 3 季營收 24.4 億元，季增 3.26%、年增 11.93%；前 9 月營收 64.45 億元，年增 3.44%。

超眾旗下筆電、伺服器等三大產品線，訂單能見度佳，加上迎來產業旺季，推升營收表現；手機方面，雖然占整體營收比重低，但今年打入新客戶，也有助第 4 季營運表現。

動力 - KY9 月營收 1.59 億元，月增 16.63%、年增 8.93%；第 3 季營收 4.5 億元，季增 15.68%、年增 26.4%；前 9 月營收 10.9 億元，年增 28.39%。

展望後市，動力表示，隨著產業旺季到來，加上 INTEL 發表新一代 CPU、NVIDIA 推出 7 奈米製程的 Ampere RTX 30 系列繪圖晶片，及 AMD 推出 7 奈米製程的 Navi 2X RX60 系列高階繪圖晶片，預期將帶來新一波換機需求，高階相關散熱風扇出貨量可望進一步提升，並挹注獲利表現。