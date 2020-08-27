超眾三大產品線拉貨強 下半年正向

散熱大廠超眾 (6230-TW) 今 (27) 日召開法說會，副總經理林志仁表示，筆電、手機、伺服器等三大產品線，今年下半年訂單能見度佳，加上產業旺季到來，營運正向看待。

超眾第 2 季營收比重方面，筆電占 49%、伺服器占 28%、網通占 11%、手機占 6%、DT 占 3%、其他占 3%，其中手機上半年需求弱，比重季減 4 個百分點，下半年手機市場回溫，可望回到往年水平；伺服器拉貨動能持續強勁，下半年同步看增。

筆電方面，由於搭上宅經濟需求，比重攀升至近 5 成，看好拉貨動能將延續至下半年，法人認為，筆電第 3、4 季營收將持平第 2 季，不過各產品線營收成長，比重估仍無法超越 49%，但可維持高檔。

林志仁表示，整體來說，各產品線拉貨動能強勁、營運可維持高檔，盼筆電、手機、伺服器下半年比重能趨於平均。

林志仁指出，今年受疫情影響，手機市場需求弱，加上手機品牌廠壓低成本，導致今年手機使用熱板的數量並未大幅增加，根據研調機構預估，明年 5G 手機需求上看 4.8 億支，較今年翻倍，由於 5G 手機需要較好的散熱解決方案，預期明年使用熱板的手機數量，將同步增長。

台散熱廠陸續開發出專為超薄筆電、電競筆電使用的大面積熱板，林志仁說，今年市面上約有 1000-1500 萬台電競筆電，但目前使用熱板的數量低，未來會逐步成長。

以超眾筆電來看，49% 筆電營收比重中，約有 35% 筆電使用熱板，較往年 20-30% 成長。

至於越南廠，林志仁表示，預計年底廠房完工、明年上半年開始貢獻營收，初步規劃以散熱模組產線為主。