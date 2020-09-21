看準散熱應用技術 日本電產可望通吃超眾全數股權

日本電產 (6594-JP) 旗下客戶散熱需求日益增加，看準台散熱大廠超眾 (6230-TW) 技術能量，2018 年底入主超眾後持續加碼，至今年 8 月底止，持股比重攀升至 64.97%，據悉，日本電產為拓展散熱業務綜效，有意通吃超眾全數股權。

超眾不評論大股東持股變化，不過觀察日本電產對超眾持股，自 2018 年 11 月入股後，不到 2 年持股就突破 6 成，近期更穩定增加，最新資料顯示，日本電產至今年 8 月止，持股超眾比例已達 64.97%。

據了解，日本電產增加超眾持股，是考量旗下工業領域客戶對散熱的需求增加，透過收購入股超眾的方式擴展技術，而當初日本電產接觸超眾時，長期規劃就是打算全吃。

日本電產以併購為企業發展策略，1984 年啟動首個併購案後，目前在日本及海外地區，總計有 66 家子公司，包括惠而浦旗下壓縮機業務恩布拉科 (Embraco)、歐姆龍 (6645-JP) 旗下車用電子子公司歐姆龍汽車電子等，且多數都是 100% 持股收購公司。

日本電產近年也看準電動車趨勢，買下本田旗下子公司 Honda Elesys 補強車載 ECU 產品線；去年 4 月斥千億日圓，買下歐姆龍車用電子子公司所有股份，再加上日本電產既有馬達技術、以及超眾散熱應用，已將自動駕駛產品線的拼圖湊齊。

日本電產為提升散熱領域、因應美中貿易戰後續效應影響，及看準散熱需求，帶著超眾前進越南河內設廠，超眾獲日本電產入股後，預計 7 年內投資 4 兆元越南盾 (約新台幣 53 億元)，是日本電產入主超眾後首個大型投資案。越南廠預計明年 3 月完工，初期產能以散熱組裝模組為主，明年上半年小量貢獻營收。

超眾與日本電產經過業務、技術合作，已提升各廠區營運效能，其中越南廠不僅可提升集團產能，更能分散單一製造地的風險，雙方透過密切合作，綜效將顯現。

日本電產歷年併購多以 100% 方式收購，壯大業務範圍，隨著日本電產持股超眾股權更趨集中，長期來看，也將有利超眾拓展更多新的機會。