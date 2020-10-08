歐盟復甦基金放利多 義大利債券表現勇冠歐洲

儘管目前義大利債券評級為「Baa3」，與垃圾債評級相去不遠，但國際評級公司穆迪認為，投資人對義大利可怕的經濟狀況可能缺乏正確認知，反而將義大利債券視為避風港，被視衡量關鍵風險的義大利與德國 10 年期公債利差竟縮小至多年來最低。

新冠疫情正在歐洲蔓延的當下，義大利正面臨二戰以來最嚴重的衰退，其債務占 GDP 已高達近 160%，公債評級已遭國際評級公司標普和穆迪降至略高於非投資級別。

自今年新冠疫情以來自其冠狀病毒恐慌以來，義大利的借貸成本一路下降，靠著歐洲央行前所未有的購債計畫及歐盟復甦基金提供援助的前景，義大利債券第三季表現居歐元區表現之冠。

義大利 10 年期公債殖利率今年以來一路走低。(來源：Bloomberg)

穆迪投資者服務 (Moody’s Investors Service) 分析師 Kathrin Muehlbronner 表示，「顯然我們的評級與債券隱含評級之間存在巨大差異」。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 數據顯示，義大利債券目前交易表現如同是 A2 級愛爾蘭債券，而非是 Baa3 評級的水準。

但從基本面來看，義大利的經濟成長長期落後於歐元區，要想扭轉並非易事，尤其受到疫情的衝擊，義國政府預估今年的經濟將萎縮 9%，明年也僅能成長 1.8%。

Muehlbronner 說，當歐元區其他國家的成長率為 2% 時，意大利的成長率僅為 1％，如果其他國家的成長率降至 1％，那麼義大利的成長率幾乎為零。

僅管自身經濟表現不如人意，但在歐盟 7500 億歐元復甦計畫中，義大利將是該計劃的最大受益者，預計其將獲得 820 億歐元的贈款和 1270 億歐元的低息貸款現金，使得明年的資金得以運轉。

穆迪和惠譽評級公司將分別在 11 月 6 日和 12 月 4 日對義大利債券進行評級，穆迪認為，該國仍然需要克服沈重的官僚主義和南北之間的巨大貧富差距，否則一旦被降評至「垃圾級」，將遭主要的債券指數剔除。