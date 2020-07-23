義大利通過第三波250億歐元景氣刺激案 累計逾千億歐元

義大利政府在 22 日深夜，通過一筆 250 億歐元的景氣刺激政策。該國經濟在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下受到重創，也急於透過減稅等方式來促進僱用，並對自營作業者提供資金援助。

繼今年 3 月、5 月之後，義大利政府又於 22 日深夜通過了第三波的景氣刺激方案。在財政方面的動用，規模也累積逾 1000 億歐元。義大利總理孔蒂表示「要以前所未見的速度來進行更多對策的推動。」

重點將擺在中小企業及勞工的保護。《路透社》在報導中提到，內容包含對企業實施減稅，以促成遭到暫時解僱的勞工能重回職場，也包含對自營作業者來提供補助金。家有 12 歲以下兒童的民營企業員工，也可以取得 15 天的育兒假。具體內容將於 8 月上旬公布。

然而義大利的財政也難以避免更進一步的惡化。義大利政府在今年 4 月時預測，財政赤字將占 GDP 比重 10.4%；預估這次的追加對策，將讓比重上升到 12% 水準。除了較 2019 年 (1.6%) 出現大幅上揚，2 位數百分比的惡化，也是自 1992 年以來、相隔 28 年後再度出現。

義大利的封城期間約長達 2 個月，是歐洲國家中最長，對該國觀光、製造業都帶來嚴重打擊。根據義大利政府在 4 月所整理出的政府財政暨經濟文件 (DEF)，在恢復推遲的假設當中，2020 年的經濟成長率預估為 - 10.6%。如果成真，意大利商業總會也預估有 3% 的就業人口，相當於 83 萬人將會失業。

歐盟在 21 日同意創設總額 7500 億歐元的復甦基金，其中約有 2090 億歐元將投入義大利。也由於復甦基金約有半數來自融資，許多人也擔心財政紀律鬆散的義大利是否能如期償還。