義大利第二季GDP季減12.4% 史上最大降幅

據義大利國家統計局 (ISTAT) 週五 (31 日) 公布的數據顯示，第二季國內生產總值 (GDP) 較上季萎縮 12.4%，創下史上最大跌幅，主因來自新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間經濟活動急劇減少，不過跌幅優於分析師預期。

數據顯示，義大利第二季的 GDP 季減 12.4%，年減 17.3%，優於分析師預期的季減 15.0%，年減 18.7%。義大利是歐元區第三大經濟體。

ISTAT 表示，義大利幾乎所有部門都遭受虧損，但官方未提供更多細節，ISTAT 也下調 2020 年第一季的數據，季減 5.4%，年減 5.5%，低於先前的 5.3% 和 5.4%。

義大利是歐洲地區新冠肺炎 (Covid-19) 疫情最嚴重的國家之一，自 2 月底疫情開始蔓延以來，當地已有 35,000 多人死亡，為了遏止疫情的蔓延，政府 3 月 9 日對貿易和旅行實行了嚴格限制，迫使大多數企業關閉，相關封鎖從 5 月 4 日起才逐漸緩解，但大部分經濟部門仍在遭受打擊。

義大利當局預測，今年全年 GDP 將萎縮 8%，義大利經濟部長 Roberto Gualtieri 更表示，可能將會下調此預估；義大利央行則估，今年 GDP 將萎縮 9.5%；歐盟委員會則預測萎縮 11.2%，是 27 個會員國中跌幅最大的國家。

為應對疫情對經濟帶來的衝擊，義大利政府宣布 750 億歐元 (891.8 億美元) 的援助措施，以幫助企業和家庭克服危機，並表示將在 8 月初提出另外 250 億歐元刺激計劃。