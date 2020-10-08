德國8月份出口續增2.4% 優於市場預期

根據德國聯邦統計局在週四 (8 日) 公布的數據顯示，德國 8 月份出口較上個月成長 2.4%，是連續第 4 個月實現增長，並超出市場預期，也增強了市場對德國經濟從疫情中強勁復甦期望。

數據顯示，經季節性因素調整後，德國 8 月份出口月增 2.4%，超過市場預期的增長 1.4%，但低於 7 月份的增長 4.7%，總額達到 1,013 億美元。與去年同期相比，德國 8 月份出口年減 10.2%，好於前值的下跌 11%，但已經連續 6 個月下跌。

德國 8 月份進口額則增長了 5.8%，高於 7 月份的成長 1.1%，遠高市場預期的增長 1.4%，進口額達 856 億歐元，創 5 個月來新高。

在此期間內，貿易順差收窄至 157 億歐元，低於上個月的 180 億歐元，低於市場預期的 182 億歐元。

在疫情高峰期間，由於家庭支出、企業投資和貿易崩潰，德國經濟在第二季萎縮了 9.7%。不過，自疫情爆發以來，德國政府出台了一系列救助和刺激措施，以減輕疫情帶來的衝擊。德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 預估，第三季德國經濟將增長 6.6%，不過也預估第四季的增長可能會放緩至 2.8%。

Ifo 的調查報告顯示，德國企業平均預期公司業務將在疫情後 11 個月恢復正常，服務業相關企業則可能需要更久的時間才能復甦，服務業相關企業平均預期 11.7 個月後才能恢復正常營業。營建業預期需要 11.1 個月，貿易產業預期為 10.3 個月，製造業則需要 10.1 個月。