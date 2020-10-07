德國8月份工業產出意外轉跌0.2% 低於市場預期

根據德國聯邦統計局在週三 (7 日) 公佈的數據顯示，德國 8 月工業產出意外下跌，終止了連續三個月的回升，顯現出歐洲最大經濟體的復甦可能不如預期的強勁。

數據顯示，德國 8 月份工業產出較上個月下跌了 0.2%，低於前值的成長 1.2%，也低於市場預期的成長 2.0%。與去年同期相比，跌幅收窄至 9.6%，好於前值的縮減 10.2%，但低於市場預期的縮減 8.2%。

在 8 月份，製造與採礦業也結束了連續三個月的上升，較上個月下跌 0.7%。資本財也較上個月下滑 3.6%，消費品下跌 1.3%，中間財較上個月上升 3.3%，能源產出則較上個月回升 6.7%。

IHS Markit 分析師 Chris Williamson 表示：「針對產出前景預測，我們持謹慎態度，令人擔憂的是，8 月份的訂單量成長略有放緩，並且有跡象表明企業正在為近期的需求疲軟做好準備。」

在疫情高峰期間，由於家庭支出、企業投資和貿易崩潰，德國經濟再第二季萎縮了 9.7%。不過，自疫情爆發以來，德國政府出台了一系列救助和刺激措施，以減輕疫情帶來的衝擊。德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 預估第三季德國經濟將增長 6.6%，不過也預估第四季的增長可能會放緩至 2.8%。

德國經濟部長 Peter Altmaier 在先前表示，在受到疫情的衝擊後，德國經濟經歷了戰後最嚴重的經衰退，不過，今年上半年的經濟衰退沒有原先所擔心的嚴重，經濟反彈較預期的更快，因此政府現在預期德國 2020 年國內生產總值 (GDP) 將縮減 5.8%，優於先前預期的萎縮 6.3%，隨後在明年成長 4.4%。