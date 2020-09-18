德國8月PPI年減1.2% 略好於市場預期

根據德國統計局在週五 (18 日) 公佈的數據顯示，德國 8 月生產者物價指數 (PPI) 較去年同期下跌 1.2%，延續了上個月的下跌趨勢，連續第七個月下滑，不過略好於市場預期。

數據顯示，德國 8 月生產者物價指數 (PPI) 月增率再度放緩至零成長，低於前值的回升 0.2%，不過仍高於市場預期的下跌 0.1%。與去年同期相比，則下跌 1.2%，好於前值的下跌 1.7%，好於市場預期的下跌 1.4%。

在 8 月份，能源價格較去年同期下跌 3.9%，較上個月下跌 0.3%。其中，石油產品下跌 14.4%，天然氣下跌 9.9%。德國 8 月份不包括能源在內的生產者物價指數與去年同期相比下跌 0.4%。

中間財價格與去年同期相比則下跌了 2.0%，與上月相比增加 0.1%。另一方面，非耐久消費品和耐久消費品的價格則分別年增 0.3% 和 1.5%。資本財價格則是較去年同期增長了 1.0%。

德國經濟部長 Peter Altmaier 在先前表示，在受到疫情的衝擊後，德國經濟經歷了戰後最嚴重的經衰退，不過，今年上半年的經濟衰退沒有原先所擔心的嚴重，經濟反彈較預期的更快，因此政府現在預期德國 2020 年國內生產總值 (GDP) 將縮減 5.8%，優於先前預期的萎縮 6.3%。

儘管德國近期確診病例數再度增加，但是 Altmaier 表示，德國有望可以避免再次封鎖，政府將採取有針對性的區域限制措施，來遏止不斷上升的確診病例數，使德國經濟在未來幾個月中持續復甦。