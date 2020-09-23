GfK：德國10月消費者信心指數微升至-1.6 低於市場預期

據德國市場研究機構 GfK 在週三 (23 日) 公布的數據顯示，德國 10 月 Gfk 消費者信心指數從 9 月份的 - 1.7 微升至 10 月份的 - 1.6，低於經濟學家預估的 - 0.5，消費者信心改善程度不如市場預期。

報告中顯示，德國 GfK 消費者信心指數由 9 月份修訂後的 - 1.7，微升至 10 月的 - 1.6，低於市場預期的 - 0.5。

此外，報告中也顯示，德國經濟預期連續第五個月上升，從 8 月的 11.7 升至 9 月的 24.1，將近 2018 年 9 月份時的高點 24.6。另一方面，消費者收入預期指數則是從 8 月份的 12.8 升至 9 月份的 16.1。購買意願指標則從從 8 月份的 43.7 降至 38.4。

GfK 消費者專家 Rolf Buerkl 表示，儘管近期德國新冠肺炎新增病例數有所上升，並採取了新一輪的限制更嚴格的限制措施，但德國的消費者環境已經逐漸穩定，顯示針對企業和消費者所進行的大規模刺激計劃顯然是幫助德國擺脫嚴重經濟衰退的正確措施。

報告中表示，消費者認為，在經歷了春季時因疫情造成的經濟衰退後，德國經濟顯然正在復甦。不過，GfK 也警告表示，要能實現持續性的成長，出口也必須出現顯著的復甦。

德國經濟部長 Peter Altmaier 在先前表示，在受到疫情的衝擊後，德國經濟經歷了戰後最嚴重的經衰退，不過，今年上半年的經濟衰退沒有原先所擔心的嚴重，經濟反彈較預期的更快，因此政府現在預期德國 2020 年國內生產總值 (GDP) 將縮減 5.8%，優於先前預期的萎縮 6.3%。