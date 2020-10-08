挪威主權基金拋債 支應創新高的提領金額

外媒報導指出挪威財政部表示，今年從主權基金提領的金額將飆升至 370 億美元，創下史上新高；明年提領金額則約為 290 億美元。此外，挪威政府將在 2021 年持續推出大量刺激性的財政措施，以因應由新冠危機所引發的經濟衝擊。

今年挪威政府從這個全球規模最大的主權基金提領的金額，遠遠超過其產生的現金流量。挪威政府預期該基金今年的現金流量假設與去年相當，未來基金將需要清算價值約 105 億美元的資金資產以因應政府提款。

該基金在 8 月份已表示開始賣出債券，以支援政府刺激政策。而挪威主權基金上半年產生的現金流量約 140 億美元。

挪威財政部長 Jan Tore Sanner 在一個聲明中表示，新冠肺炎對挪威經濟造成自第二次世界大戰以來最嚴重的衰退。政府將竭盡所能確保挪威能從這場危機中走出來，並防止年輕人負擔這筆費用。

除了賣出債券外，挪威主權基金也有可能出脫手中持股。挪威政府最新公布 2019 年全球股票持股數據顯示，去年全球持股共 9203 檔，其中，中港股票共持有 974 檔，較 2018 年多 178 檔，主要原因是中國 A 股擴大納入國際大型指數。而中港股票佔總持有股票數量達 10.6%。

基金總股票市值達 8140 億美元，當中，中港股票市值 476.6 億美元，佔總額的 5.9%。

以香港當地持股而言，2019 年持股 179 檔，持股最大規模是滙豐，佔發行股數的 2.03%，其次是友邦，佔發行股數的 1.56%；至於港交所亦持有 1.54% 比重，以及持有約 1% 的長和、新地、領展、煤氣、長實地產及太古、創科等。

受到新冠肺炎疫情影響，今年上半年挪威主權基金整體投資報酬率 (股、債、房地產) 為 - 3.4%，相當於虧損 213 億美元。該基金主要投入資金來自於挪威的石油及天然氣產業，目前的規模約為挪威 GDP 的三倍。

