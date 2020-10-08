ifo:預估今年全球經濟衰退4.4% 中國將一枝獨秀

德國智庫 ifo 經濟研究所、歐洲經濟和財政政策研究中心 7 日公布一項調查報告顯示，預期今年全球經濟將衰退 4.4%，全球主要經濟體中只有中國經濟可以實現正成長。

報告內容指出超過三分之一的受訪專家預估全球經濟要到 2022 年才能恢復至新冠肺炎疫情爆發前的水準。近兩成專家預計全球經濟徹底恢復要到 2023 年。近四分之一的受訪者相對樂觀，預計全球經濟最早在 2021 年就能全面恢復。

報告表示全球主要經濟體中，只有中國經濟今年可望達到 2.3% 的正增長。美國和歐盟經濟預計今年將分別衰退 6.5% 和 8.4%。

報告還顯示歐盟、美國、日本和加拿大等已開發國家的專家認為，因應新冠肺炎疫情危機，最有效的經濟政策就是為中小企業提供充足的銀彈。至於新興和發展中國家的專家則傾向於把改善醫療保健系統作為優先選項。

這項調查由德國 ifo 經濟研究所、歐洲經濟和財政政策研究中心共同進行，於今年 8 月 12 日至 29 日展開，調查對象為來自 110 個國家和地區的 950 名經濟學者。

(圖片: AFP)

此外，日前 ifo 在一份秋季報告中上修德國今年經濟衰退幅度，從原本的衰退 6.7%，上調至衰退 5.2%。不過將 2021 年德國經濟成長下修至 5.1%，原本預期為 6.4%；至於 2022 年德國經濟預計將成長 1.7%。

德國勞動力市場方面，預估今年全年平均失業人數將從 2019 年的 230 萬人升至今年的 270 萬人，2021 年和 2022 年將分別降至 260 萬人和 250 萬人；失業率今年將升至 5.9%，明後兩年分別降至 5.7% 和 5.5%。

報告還顯示，2019 年德國財政盈餘為 525 億歐元，今年受新冠疫情影響預計將產生 1706 億歐元財政赤字，明後兩年赤字將分別達 869 億歐元和 684 億歐元。

