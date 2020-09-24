Ifo：德國9月商業景氣續升至93.4 創2月以來新高

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在週四 (24 日) 公布的一項調查顯示，德國 9 月 Ifo 商業景氣指數連續第五個月上升，進一步表明德國正在從疫情的衝擊中穩步復甦。

報告中顯示，德國 9 月 Ifo 商業景氣指數從 8 月份的 92.5 上升至 93.4，創下今年 2 月份以來的新高，當時該指數為 95.9，但不如市場預期的 93.8。。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 在一份聲明中表示：「儘管新增病例數持續增加，德國經濟仍在穩定復甦中。與上個月相比，企業對當前的商業狀況更為樂觀。」

德國 9 月份商業現況指數則是由 8 月的 87.9 上升至 89.2，不如市場預期的 89.5。德國 9 月份商業預期指數則由 8 月的 97.2，升至 97.7，不如市場預期的 98。

在疫情高峰期間，由於家庭支出、企業投資和貿易崩潰，德國經濟再第二季萎縮了 9.7%。不過，自疫情爆發以來，德國政府出台了一系列救助和刺激措施，以減輕疫情帶來的衝擊。Ifo 如今預估第三季德國經濟將增長 6.6%，不過也預估第四季的增長可能會放緩至 2.8%。

德國經濟部長 Peter Altmaier 在先前表示，在受到疫情的衝擊後，德國經濟經歷了戰後最嚴重的經衰退，不過，今年上半年的經濟衰退沒有原先所擔心的嚴重，經濟反彈較預期的更快，因此政府現在預期德國 2020 年國內生產總值 (GDP) 將縮減 5.8%，優於先前預期的萎縮 6.3%。

儘管德國近期確診病例數再度增加，但是 Altmaier 表示，德國有望可以避免再次封鎖，政府將採取有針對性的區域限制措施，來遏止不斷上升的確診病例數，使德國經濟在未來幾個月中持續復甦。