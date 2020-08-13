Ifo：德國企業平均預期業務在11個月內恢復正常

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來衝擊，不過，據德國智庫 Ifo 在週四 (13 日) 發布的報告顯示，德國企業平均預期公司業務將有望在疫情爆發後的 11 個月內恢復正常。

報告中顯示，德國企業平均預期公司業務將在疫情後 11 個月恢復正常，不過對於服務業相關企業來說，可能需要更久的時間才能復甦。報告中表示：「服務業相關企業平均預期 11.7 個月後才能恢復正常營業。營建業預期需要 11.1 個月，貿易產業預期為 10.3 個月，製造業則需要 10.1 個月。」

藝術和娛樂產業受到疫情的打擊較為嚴重，相關企業預期需要 17.5 個月後才能恢復正常。電影業則預計 16.7 個月，飯店業預期 16.0 個月，旅遊業則預期 14.6 個月。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 表示，德國經濟正一步步走向復甦，並表示企業對當前商業情況明顯已較為滿意。

Ifo 研究人員和調查負責人 Klaus Wohlrabe 指出：「對於許多公司來說，要實現正常化的道路依舊漫長，即使當局取消了所有的封鎖限制，企業仍將不得不應對疫情帶來的後果。」

在新冠肺炎疫情的衝擊下，德國經濟第二季 GDP 萎縮了 10.1%，跌幅創歷史新高，其中出口、家庭支出和商業投資等項目均下滑。儘管近期部分經濟指標顯示德國經濟有望復甦，但市場認為，高失業率仍是威脅德國經濟復甦的主因。

德國政府期望能通過逾 1300 億歐元 (合 1531.7 億美元) 的經濟刺激方案，促進德國經濟成長，政府預計，今年德國經濟將萎縮 6.3%，並在 2021 年恢復成長 5.2%。