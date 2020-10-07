薄冰上的台灣之光 一窺健保背後的三大危機

根據最新統計，健保財務收支連續 3 年入不敷出，安全準備金水位持續下降，預計明年底就將低於 1.5 個月保費支出的警戒線。《今周刊》報導點出健保制度面臨的三大危機，包括醫療品質堪慮、財務缺口擴大及醫院衝量超載，亟待解決。

根據《今周刊》報導，20 多年來，台灣民眾對全民健保的滿意度穩定上升，2019 年高達 89.7%，國際間更屢屢將台灣健保視為典範。不過，權威醫學期刊《刺胳針》2017、2018 年發表全球醫療照護品質調查，台灣分居第 45、34 名，落後日本、韓國、新加坡；與鄰國相較，台灣表現較差的項目包括慢性腎臟病、糖尿病、高血壓心臟病、腦血管疾病等。

全民健保的財務壓力越來越大，主要來自保費收入趕不上快速膨脹的醫療支出，人口高齡化，更是醫療需求增加的主要原因，甚至直接導致慢性病盛行率提高。

衛福部長陳時中繼 5 月首度拋出調漲健保費率構想後，10 月初又公開表示健保財務已到了臨界點，呼籲國人以「投資」角度看待健保費調漲，畢竟沒有投資就沒有健康。

《今周刊》報導指出，健保在開辦第一天就已替每項醫療服務定價，醫院依提供服務總量，定期請領費用。健保署 2002 年全面實施「總額預算」，無論當年全國提供多少醫療服務，醫療機構分配到的費用都不會超過總額大餅。

總額制度是台灣比日、韓等國，更能有效控制醫療保健支出的關鍵；但在醫療需求因人口老化而激增的時代，「量入為出」的總額制，等於壓低醫療服務的單位價格。

首任中央健保局總經理葉金川焦急地表示，健保不是個 100 分的制度，但經過這麼多年，大眾還是認同它的貢獻。現在問題已經浮現，如果我們不想眼睜睜看它崩壞，慢慢變成一個零分的制度，現在就應該想辦法。