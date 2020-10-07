晨星：螞蟻集團IPO將創全球最大規模 估值上看9.16兆元

晨星 (Morningstar) 最新研究報告指出，提供支付寶服務的螞蟻集團，數周後將於香港、上海兩地股票同步上市，可望創全球歷來 IPO 最大規模，估值上看 3160 億美元，約合台幣 9.16 兆元，相當於 2021 及 2022 年本益比 53 倍和 45 倍。

螞蟻集團旗下的支付寶深入 10 億人民生活當中，為中國最大的數位金融服務供應商，每月活躍用戶超過 7.11 億名，支付寶登記商戶多達 8000 萬間。螞蟻集團受惠於母公司阿里巴巴的增長，晨星預期，公司將採取一連串措施，將龐大的覆蓋網絡利潤化，進一步帶動未來收益。

螞蟻集團的世紀 IPO 引發全球投資人矚目，晨星預測，估值將達 3160 億美元，明年及 2022 年本益比上看 53 倍、45 倍。晨星高級股票分析員譚綺蘅指出，本益比估值較高的原因，主要是螞蟻集團正處於利潤化的早期階段。

晨星指出，透過商戶及客戶的大數據，螞蟻集團能在管理風險的同時，將信貸服務擴展至傳統金融無法完全滿足的小型企業及個人客戶；其投資平台為資產管理公司提供接觸中國年輕人的方式，帶來了尚未開發的市場；同樣地，其保險平台讓中國群眾能夠接觸各種保險公司。

晨星表示，螞蟻 2019 年數位金融科技平台服務業務板塊中，這三大支柱占總收入約 56%，將有助推動未來 10 年的年均復合成長率 (CAGR) 至 21%，以及經營利潤年均復合成長率達 26%。

晨星認為，螞蟻擁有強大的網絡實力、穩健的市場地位，以及寬闊的護城河 (Wide Moat)，預計投報率將在未來 20 年內大幅超過加權平均資本成本 (WACC)。受惠不斷擴大的網絡規模，阿里巴巴與螞蟻集團一旦建立起強大的護城河，將有助抵擋新競爭對手帶來的潛在風險。