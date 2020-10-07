美政府宣布加強中、印H1-B簽證限制 恐再引發科技業反彈

美國政府周二 (6 日) 針對中國和印度的高技術人員的 H-1B 工作簽證宣布幾項重要變更，包括提高最低工資要求、限縮「特殊職業」條件，約聘工作簽證期限也自三年縮短為一年，預定 12 月初生效，預料將在高度仰賴外國技術人員的矽谷引發反彈。

為了確保 H-1B 簽證工作者不會「因新冠肺炎而使美國經濟再惡化」，美國國土安全部與勞工部周二變更幾項規定。國土安全部副部長 Ken Cuccinelli 在記者會上表示，日後新規定上路後，預料將有多達三分之一 H-1B 簽證被駁回。

國土安全部代理部長 Chad Wolf 也在聲明中說：「經濟安全在這個時代已成為國土安全中不可分割的一部分，因此為捍衛國土安全，我們必須在合法範圍內，竭盡所能確保美國工人的優先權益。」

根據美國勞工部的數據，在 2019 年度，谷歌 (GOOGL-US) 共提交約 1.06 萬份的高技術人員 H-1B 簽證申請，而亞馬遜 (AMZN-US) 也有 7,705 筆，IBM(IBM-US) 有 7,237 筆，微軟 (MSFT-US) 達 6,041 筆，臉書 (FB-US) 申報 3,212 筆，蘋果 (AAPL-US) 為 1,708 筆。

新規定將於宣布後 60 天，即 12 月初生效。然而，由於美國科技產業嚴重仰賴外國技術人員，勢必會引發矽谷強烈反對。

川普 6 月曾簽署命令禁止政府新發放多數工作簽證，隨即引發微軟和亞馬遜等科技巨頭群體抗議，病向川普政府提起訴訟。舊金山聯邦法院上周一以超越總統職權為由，要求停止執行該命令。

代表科技公司的組織 TechNet 表示， H-1B 規則改變「只會傷害那些依靠高技能人員的美國科技業」，並將損害美國在疫情間復甦的能力，而且不會因此為美國國民提供更多工作機會。

國際律師事務所 Dorsey&Whitney 的移民與就業律師暨合夥人 Rebecca Bernhard 指出，一般學位人員進入高技術職位也將受新規定波及，「儘管新規定不會立即影響當前的 H-1B 簽證持有人，但明年有意新申請或延長期限的申請人都將受新規則的約束，新規定也將針對學位類型和勞資關係進行更多審查。」