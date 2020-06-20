白宮擬起草行政命令 限制發放臨時工作簽證

《CNBC》引述消息人士稱，川普政府已起草一項行政命令，計劃暫停向外籍人士發放新的工作簽證，該項政策可能針對 J1 簽證，或是其他文化上及工作方面的交換計劃，但不會取消既有簽證。

目前白宮尚未做出最終決定，但外界預期，該項提案可能會在週六 (20 日) 於塔爾薩 (Tulsa) 舉行的川普競選造勢大會前拍板定案。

若順利簽署，此舉恐進一步強化川普政府大力推動的「美國優先」政策。外界認為白宮可能以美國失業率飆高作為合理化政策的說法，引發國內旅遊業、餐廳和其他高度仰賴臨時工作簽證計劃的產業反彈，此外，新移民限制還將限制跨國企業的人員調派能力。

代表全美約 14000 家小型和大型企業的全國製造商協會 (National Association of Manufacturers) 本月初致信白宮，警告政策內的移民限制將阻礙復工情況。

NAM 主席 Jay Timmons 於信中敦促，無論是短期還是長期政策，希望川普都能避免，並警告政策恐導致不確定性，在產業復甦的關鍵時刻為國家帶來巨大損失。

事實上，大量限制外籍工作者入境有一定程度風險，簽證計劃的支持者警告，若移民受到限制，企業恐不得不將工作遷至國外，長期來看，這種趨勢可能傷害到美國經濟。

波士頓諮詢集團執行長 Rich Lesser 稱道：「儘管政府對這項計畫抱持開放態度，在和政府的談話過程中，我強調若我們在限制移民這方面做得太超過，就會產生企業外移的風險。」