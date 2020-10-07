馬斯克再領30億美元獎勵？ 特斯拉Q3表現成關鍵

儘管近期科技股拋售潮令特斯拉 (TSLA-US) 深受其害，其市值表現依舊維持水準，隨著特斯拉第三季財報即將出爐，執行長馬斯克 (Elon Musk) 有望獲得價值約 30 億美元的特斯拉股票。

路透報導，根據統計，特斯拉周二 (6 日) 收盤後 6 個月平均市值達到 2500 億美元，符合啟動馬斯克分為 12 筆薪酬獎勵計畫中的第四階段，若再達成階段性營運目標，馬斯克將有望獲得股票選擇權的獎勵，因此即將公布的第三季財報將成為關鍵。

特斯拉市值與 6 個月平均市值走勢，以及薪資獎勵各階段標準 (圖: Reuters)

從薪酬獎勵計劃來看，馬斯克可以選擇以每股 70 美元的價格購買 844 萬股特斯拉股票，約為其當前價格的六分之一，此外，馬斯克也有權出售經這些股票，若粗估以每股 420 美元股價計算，再加上最近幾個月的其他三筆股票認購權，總獲利 118 億美元，或每筆近 30 億美元。

比起市場多關注毛利率、自由現金流和每股盈餘，馬斯克更在乎調整後的 EBITDA，主因於這項非 GAAP 數據為馬斯克薪資獎勵計畫重要的營運指標。據統計，截至 6 月為止的四個季度，特斯拉調整後 EBITDA 為 44.2 億美元，距離取得下一階段股票選擇的 45 億美元門檻僅一步之遙。

摩根大通 (JPMorgan) 預估特斯拉今年第三季的調整後 EBITDA 為 11.83 億美元，這將使特斯拉連續四季調整後 EBITDA 增至 45.2 億美元，加上目前六個月平均市值，馬斯克將有資格獲得第四階段的薪資獎勵。

特斯拉股價今年來飆升 400%，市值接近 4000 億美元。特斯拉上週表示第三季度新車交貨達創紀錄的 13.9 萬輛，市場高度期待第三季財報結果出爐。特斯拉尚未公布何時發布這份財報。