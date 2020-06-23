川普停發工作簽證 科技大廠批傷害美國復甦

美國總統川普週一 (22 日) 簽署了行政命令，宣佈從 6 月 24 日起至年底，將暫停簽發部份工作簽證。白宮指出，由於疫情打擊美國經濟，失業率攀升，企業應優先雇用美國人。但批評人士認為，這只是川普收緊移民政策的藉口。

科技公司所受影響最大，紛紛指責此一決定將損害美國經濟復甦。

這項命令凍結發放科技行業從業者及其家人經常使用的 H1-B 和 H-4 簽證，以及公司內部調派使用的 L 簽證，和海外工作和深造項目使用的大多數 J 簽證，部分季節性工人的 H2-B 簽證也將暫停，食品加工行業工人除外。

一位高級政府官員指出，簽證暫停到年底，將為美國工人提供 52.5 萬個工作，但他沒有透露此一人數是如何計算得來。

Twitter 及亞馬遜發表看法，認為此一命令目光淺薄，技術勞工可以幫助美國由疫情中復甦。Alphabet Inc. 執行長 Sundar Pichai 透過推特表示，他對這一決定感到失望，也會繼續與移民在一起。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 也在推特上批評此一命令太過份。

成員包括微軟及 Slack 的 BSA(軟體聯盟) 發表聲明，呼籲政府避免限制高科技外國人才，並補充說，這些限制將對美國經濟產生負面影響，造成美國就業機會減少。

H1-B 是科技大廠聘用外籍高科技人員的主要簽證，在 2019 年，申請 H-1B 簽證最多的 10 家企業當中，有 7 家是科技大廠，包括亞馬遜、微軟、Facebook、Google、蘋果、IBM 等，因此矽谷對此也反對最烈。

移民政策研究所政策分析師 Sarah Pierce 表示，這項政策預計會將 21.9 萬名外籍勞工阻於門外，她批評，這將為美國企業帶來更混亂的局面，政府假設企業優先考慮外國人，但實際上，許多大企業都是找不到合適的本國勞力，才向國外求才。

雖然白宮聲稱新的行政命令是為了要保障美國人的就業機會，但是由於美國政府在今年 3 月起，已經全面暫停所有常態性簽證服務，僅受理緊急簽證，因此新政策的效果預計不會立即顯現。

川普 4 月時已簽發的暫停批准綠卡政策也將延長，僅從事冠狀病毒研究和護理的人員可望豁免。