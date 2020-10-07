低利率時代X金融情勢變動引發退休慌 附身故保證型的年金險漸轉夯

低利率時代如何規劃退休理財成為上班族必須面對的破對課題。安聯人壽新推出的「安聯人壽智聯人生變額年金保險」與「安聯人壽智聯人生外幣變額年金保險」，分別以新台幣與外幣計價，提供保戶更多的投資選擇，連結帳戶委託安聯投信與摩根投信代操，透過專業投資團隊代操，替保戶累積未來退休資本。

安聯人壽表示，「安聯人壽智聯人生系列商品」保費計算單純，比於一般壽險的危險保費因年齡增長而調高，該保單每年所收取之身故保證費用為全委帳戶價值的 0.5%，適合風險承受度相對較低的屆退族及退休族，退休後也有機會月月擁有現金收入。

「安聯人壽智聯人生系列商品」為附有最低保證身故給付的變額年金保險商品（GMDB），其投資標的為全權委託投資帳戶並提供符合撥回條件下的月資產撥回，除每月標的有機會資產撥回外，可依需求設定何時開始領年金，若於年金累積期間身故，將啟動最低身故美元保費保本機制，提供業界最高之全權委託帳戶投資標的價值之 1.06 倍與保證身故基準額，兩者取其高，加上停泊帳戶價值，至少返還所繳美元保費 (假設無部分提領及無保單貸款)，且無須扣掉已領取的每月撥回資產，可達到年金累積期間身故保障的效果。

此外，每年所收取之身故保證費用為全委帳戶價值的 0.5%，不同於一般壽險之危險保費會隨著保戶年齡增長而逐漸提高，更適合熟齡族群資產配置之用。

安聯人壽銀行保險部資深副總經理楊承清表示，為提供保戶多元選擇，「安聯人壽智聯人生系列商品」繼提供安聯投信代操的全權委託帳戶後，近期再推出由摩根投信操盤的全權委託帳戶，兩者都以追求資產穩健增長為訴求，並搭配多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性的投資策略，因應短期市場雜音。

楊承清說明，保單所連結的「安聯人壽委託安聯投信投資帳戶–智慧平衡組合 (月撥回資產)」委由安聯投信專業團隊操作，策略上運用「智、勇、雙、全」四策略來控制投資組合的波動度。

楊承清指出，該策略突破傳統，改以風險動能為配置依據，聯合搭配結合經濟基本面、市場技術面等資訊的量化訊號，以收智慧平衡之效；並擁抱多元資產，同時掌握全球股票、全球債券、高收益債及新興市場債，兼顧收益與資本成長的各種機會，讓風險不過度集中。

而在波動監控策略上，則以強化控制下檔波動度以及增鋪防護網的雙重控管機制因應市場的變化。

至於新增的「安聯人壽委託摩根投信投資帳戶–豐收亨利 (月撥回資產)」，為配備摩根新一代 Risk Management Framework (RMF) 風險控管機制的帳戶，結合摩根獨家配置觀點，升級風控系統及整合摩根全球資源，掌握資產長期趨勢並以週期動態調整，穩健中追求成長，替客戶超前部署財富管理。