新台幣狂升害的 4家壽險10月續降宣告利率 159張保單大降息

各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，10 月十大壽險中，國泰人壽、元大人壽、三商美邦人壽、新光人壽等 4 家續降宣告利率，合計 159 張保單遭調降，不過，國壽、元大人壽現售的主力商品都已經不變，只有新壽調降 13 張現售商品，主要是受到台幣強勢、避險成本持續上升所造成。而利率最低的台幣保單持續落在國壽，利率已經跌破 0.4%、殺到 0.39%。

十大壽險中僅國泰人壽、元大人壽、三商美邦人壽、新光人壽等 4 家公司的保單再降息，其餘包括：富邦人壽、中國人壽、台灣人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽都未調整。

國壽 10 月持續調降 3 檔台幣保單停售商品的宣告利率，調降 4bps，調整後宣告利率降到 0.39%，雖然為最低的台幣保單利率，但是國壽強調，該商品已經停售，現售台幣利變保單的宣告利率則落於 1.45%-1.65%；除了調整台幣保單，國壽也調降 3 檔停售的澳幣保單利率，降幅 10bps，調整後商品宣告利率為 2.4%-3.15%。

元大人壽的現售商品皆無異動，停售商品共調整 5 檔，分別為美元 4 檔，調整後為 2.8-3.0%；台幣 1 檔，調整後為 2%。

三商美邦人壽的台幣及美元利變商品宣告利率調降最多 10 個基本點，調整之後現售台幣商品宣告利率約落在 1.65~1.90%；現售美元商品宣告利率約落在 2.75~2.85% 。

新壽則是本月調整最多的壽險業者，調整現售商品 13 個，停售商品 135 個，合計就調整了 148 張保單，台幣保單調幅 5~25bps，外幣保單調幅 4~10bps，調整後宣告利率結果，台幣為 0.88%~2%，外幣為 2.75~3.2%。

對於宣告利率的調降，新壽表示，本月份考量台幣強勢、避險成本持續上升，以及聯準會保持寬鬆的貨幣政策，市場對未來利率看法保守，故調整各幣別利變保單。