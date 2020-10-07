〈美股盤後〉豬羊變色！川普喊卡新紓困案談判 道瓊尾盤急殺逾300點

週二 (6 日) 美國兩黨持續談判，加上聯準會主席持續喊話國會加大紓困力度，華爾街引頸期待新一輪刺激法案出爐，美股早盤震盪走高。

尾盤時段，美國總統川普喊停新紓困案談判，恐慌指數 VIX 應聲衝高，美股聞聲豬羊變色，四大指數全數收跌，波音重挫，道瓊收跌逾 300 點。

道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

川普推文表示，他已指示白宮代表們停止 (與民主黨代表間的) 談判，直到美國大選後。本輪談判破局的原因在於，兩黨對紓困金的規模與用途仍沒有共識。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 隨後發表聲明回應，川普充分展現他的本色，在國會共和黨議員的全力配合下，以國家作為代價，把自己放在第一位。

Fed 主席鮑爾週二出席全美企業經濟協會 (National Association for Business Economics) 並發表演說。

鮑爾稱，經濟復甦未完成，美國仍可能陷入衰退，呼籲國會採取積極的財政和貨幣刺激措施以促進經濟復甦，研判過度的財政紓困風險似乎很小。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3560 萬例，死亡數突破 104 萬例。美國累計確診超過 747 萬例，累計死亡數超過 21 萬。

週二 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 375.88 點，或 1.34%，收 27,772.76 點。

標普 500 指數下跌 47.68 點，或 1.40%，收 3,360.95 點。

那斯達克指數下跌 177.88 點，或 1.57%，收 11,154.60 點。

費城半導體指數下跌 14.47 點，或 0.63%，收 2,281.09 點。

標普所有板塊僅公用事業板塊收紅。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎同步淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.87%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.10%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.15%；臉書 (FB-US) 下跌 2.26%。

道瓊成分股以波音領跌。波音 (BA-US) 下跌 6.81%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.08%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.03%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.51%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.26%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 下跌 1.94%；美光 (MU-US) 下跌 0.59%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.62%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.69%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.81%；應材 (AMAT-US) 下跌 0.33%。

台股 ADR 近乎全跌 。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.37%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.68%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.30%。

焦點個股消息

蘋果週二寄出媒體客戶邀請函，第二場秋季特別發表會將於台灣時間 10 月 14 日凌晨 1 時登場。外界預估，除了有果迷期待許久的 iPhone 12 新機外，外界預期還有 AirTags 等其他新品問世，蘋果週二下跌 2.87% 至每股 113.16 美元。

蘋果第二場秋季發表會 10/14 登場 (圖片：APPLEINSIDER)

波音 (BA-US) 公布，由於疫情影響，未來十年全球只需要 18350 架新型飛機，較去年的預測值下降了 11 %，促使該公司股價下跌 6.84% 至每股 159.54 美元。

NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.69%，投行 BMO 將看好 NVIDIA 獲利，將其目標價從 565 美元提高至 650 美元。

經濟數據

美國 8 月貿易逆差報 671 億美元，預期 661 億美元，前值 636 億美元

美國 8 月 JOLTS 職位空缺數報 649 萬，預期 650 萬個，前值 670 萬個

華爾街分析

Ned Davis Research 首席美國股票策略師 Ed Clissold 表示，市場再度受到刺激，這肯定令市場感到意外，在新一輪刺激措施出台前，經濟很難獲得多大的復甦動力。