菅義偉會見龐培歐等人 上任後首度面對面外交

日本首相菅義偉於週二 (6 日) 下午，進行了上任後的首度面對面外交會談。他在與美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 談話時提到，為實現自由且開放的印度太平洋構想，會更加強化日美同盟。

菅義偉與龐培歐共享了日美同盟是「地域及國際社會和平、安定基礎」的想法。有共享價值的美日澳印等國，也相互同意進行緊密合作。

菅義偉提到「自由且開放的印度太平洋」這個構想，作為朝向區域和平及繁榮的願景，已經被國際社會廣泛接受。也強調在他執政下，確實的持續推動是基本方針。

關於美國總統川普夫婦肺炎確診一事，菅義偉也請龐培歐代為傳達「祈求早日康復」的心意。也尋求美方協助，盼解決日本人遭北韓綁架的問題。

龐培歐則向剛上任日本首相的菅義偉傳達致賀之意，對他關心川普夫婦健康狀況的心意表示感謝。有關延後至 2021 年夏天開賽的東京奧運及帕奧，龐培歐也明確表示「全面支持」賽事舉行。

之後，龐培歐及澳洲外交部長潘恩 (Marise Payne)、印度外交部長蘇杰生 (Subrahmanyam Jaishankar) 等人，也都向菅義偉表達了致敬之意。

這回龐培歐的訪日行程，是為了參加美日澳印四邊對話。也因為在他出訪前，美國總統川普罹患了新冠肺炎，也致使這次的亞洲訪問行程縮短為訪日一天。而原定的蒙古、韓國訪問行程也臨時取消。