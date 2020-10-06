〈紐約匯市〉川普出院、新紓困案闖關機率升 美元回落 歐元英鎊漲

美元周一 (5 日) 疲軟，風險貨幣表現突出，主因投資人預期美國國會通過就新一輪刺激法案的機率升高，此外，美國總統川普即將出院返回白宮，也提振市場信心。歐洲綜合 PMI 等數據利多，激勵歐元升值。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 上周末表示，川普染疫可能改變紓困協商的局面，確診入院的川普也施壓國會通過紓困法案，都提高新一輪刺激在國會闖關成功的機率。川普周日在推文中說：「我們偉大的美國想要也需要刺激，大家攜手合作，一起完成。謝謝！」。

白宮幕僚長 Mark Meadows 周一表示，華府的議員仍可能就更多的紓困措施達成協議，而總統致力於推動於完成此事。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數，在周一盤中一度挫跌 0.48% 至 93.36，為近兩周以來最低水準。

儘管如此，佩洛西和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周一的協商尚無結果。佩洛西發言人 Drew Hammill 透露，兩人周一通了一小時電話，討論了刺激方案的金額，計劃周二再次會談，並將交換彼此的書面建議。

兩人自 9 月 28 日至今持續透過電話，希望縮小民主黨 2.2 兆美元版本和白宮 1.6 兆美元版本之間的差距。

富國銀行駐紐約策略師 Erik Nelson 說：「我們認為，大選前達成刺激計畫的可能性仍低」。我們應該降低預期美元疲軟的預期心理，尤其是相對於挪威克朗和澳幣。

川普將出院的消息也提振市場情緒。川普周一在推特上說，將於當地時間周一晚間 6 點 30 分出院，目前感覺「非常好」。白宮醫師表示，川普雖然尚未脫離康復，但已經達到出院標準。

取自川普推特

分析師認為，川普確診新冠肺炎 (COVID-19) 對美元的影響暫時還不明朗。Rabobank 外匯策略師 Jane Foley 說：「在美國政治高度不確定性下，對於如何交易美元，目前還沒有明確的共識。」

美國聯準會 (Fed) 將於周三公布 9 月會議紀錄，歐洲央行 (ECB) 的會議紀錄也將在周四發布。

最新數據顯示，德國和歐元區服務和綜合採購經理人指數 (PMI) 略優於預期，且 8 月歐元區零售銷售增幅高於預期，抵消法國、義大利及西班牙疲軟的 PMI 報告。

歐元兌美元走升值 0.5% 至 1.1774 美元，是 9 月 21 日以來最高。

歐盟和英國脫歐談判傳出進展，帶動英鎊兌美元升值 0.3% 至 1.2977 美元。但英鎊對歐元表現疲軟，貶值 0.2%。

英國首相強生和歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 上周六發表共同聲明，表示雙方談判在最近幾周取得一些進展，雖然還沒有突破性成果。

截至週二 (6 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.4422。-0.03%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1784 美元。+0.03%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2977 美元。+0.01%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7180 美元。+0.03%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3258 加幣。-0.01%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.72 日圓。+0.00%