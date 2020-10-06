〈能源盤後〉川普恢復神速 挪威罷工減少供應 原油漲逾5%

週一 (5 日) 交易，原油期貨價格收高 5% 以上，係因川普罹患新冠病毒後的治療狀況樂觀，助長了風險情緒。

交易者也衡量了美國新一輪刺激措施的前景，以及罷工事件對挪威原油產量的影響。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，石油價格的上漲與更廣泛的市場力量掛鉤，繼上週後半走跌與上週五美股遭拋後，原油價格上漲且美股大盤也走強。

美國川普總統週一下午表示，在入院治療新冠肺炎 3 日之後，他當晚將出院。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.17 美元或近 5.9%，收每桶 39.22 美元，逆轉此前連續 2 日的跌勢。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.02 美元或近 5.1%，收每桶 41.29 美元，為 5 個交易日以來首次收高。

上週 WTI 原油期貨價格下跌近 8%，Brent 原油期貨價格下跌 7% 以上。

川普上週稍晚確診 COVID-19，但白宮的總統醫生康利 (Sean Conley) 表示，川普情況很好，且不需要氧氣輔助，精神狀況也不錯，醫療團隊對川普使用瑞德西韋 (Remdesivir) 後的復原進度十分滿意。

分析師表示，市場對川普健康問題引起的政治動盪擔憂減弱，且新一輪刺激措施出台的前景似乎越來越明朗，被視為是整體市場情緒改善的原因。

與此同時，挪威石油和天然氣巨頭 Equinor ASA 週一表示，由於罷工，北海的四個油田已經關閉。這使受罷工影響的油田總數增加到 6 個，挪威石油和天然氣協會估計，每日可能損失多達 33 萬桶等量石油。德國商銀估計，這約等於挪威石油和天然氣產量的 8%。

但德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，挪威罷工事件本身不足以合理地讓油價持續上漲。

「上一回在 2019 年 6 月間的罷工，挪威石油每月平均產量下降約 20 萬桶 / 日，但隨後就快速復甦。在當前環境下，挪威產量能少一桶是一桶，事實上都令人開心，即使這只是暫時現象。」

Fritsch 指出，同一時刻，利比亞的石油產量正在上升，上週末觸及 27 萬桶 / 日。」

其他能源商品

11 月交割的天然氣期貨價格 7.3% ，收每百萬 Btu 2.615 美元。

11 月交割的汽油期貨價格大漲 6.3%，收每加侖 1.1941 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 4.5%，收每加侖 1.1333 美元。

國家颶風中心稱，又出現一場可能破壞墨西哥灣能源生產的熱帶風暴「三角洲 (Delta)」，預計將在週一或週二晚間增強為颶風，週二晚間或週三進入墨西哥灣東南部。在 Delta 來襲之前，上個月颶風 Sally 甫造成能源生產中斷。