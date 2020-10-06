〈美股盤後〉川普證實即將出院 道瓊喜漲逾400點

週一 (5 日) 美國總統川普病情好轉，加上新一輪刺激法案通過的可能性大增，美股早盤喜漲，美債殖利率飆升、美元走弱。

尾盤時段，川普推文證實他即將出院，此消息助攻美股衝高，聯電與台積電 ADR 強漲逾 4%，四大指數收復上週五失地，道瓊漲逾 400 點，費半漲逾 3%。

川普週一尾盤推文宣布，他健康狀況良好即將出院，將在美東部時間週一 (5 日) 晚間 6 點半 (台北時間週二上午 6 點半) 離開「華特里德國家軍事醫學中心」，從入院至出院治療僅三天。

白宮醫師 Sean Conley 說，在過去 24 小時內，川普病情持續改善，但警告，川普雖符合出院標準，但尚未完全康復，白宮醫療團隊抱持警慎樂觀的態度。

財政紓困措施方面，眾議院議長佩洛西週一和財務部長梅努欽進行電話會議，雙方仍未達成共識，兩人希望週二再次對談。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3,520 萬例，死亡數突破 103 萬例。美國累計確診超過 741 萬例，累計死亡數超過 20.9 萬。

世衛 (WHO) 緊急事件規劃執行主任 Mike Ryan 表示，全球人口恐有十分之一感染新冠肺炎，約為目前確診數 20 倍以上。

週一 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 465.83 點，或 1.68%，收 28,148.64 點。

標普 500 指數上漲 60.18 點，或 1.80%，收 3,408.62 點。

那斯達克指數上漲 257.47 點，或 2.32%，收 11,332.49 點。

費城半導體指數上漲 74.44 點，或 3.35%，收 2,295.56 點。

標普所有板塊以能源、資訊科技和醫療保健板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎齊頭式大漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.08%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.37%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.87%；臉書 (FB-US) 上漲 1.81%。

道瓊成分股全數收紅。安進 (AMGN-US) 上漲 4.32%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.68%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.07%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.12%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 2.37%。

費半成分股集體勁揚。AMD (AMD-US) 上漲 5.32%；美光 (MU-US) 上漲 2.26%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.33%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.44%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.37%；應材 (AMAT-US) 上漲 4.11%。

台股 ADR 同步收高 。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.78%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.63%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.24%。

焦點個股消息

川普採生物公司 Regeneron 的實驗性「抗體雞尾酒療法」治療，且投行 Cantor Fitzgerald 給予升評，Regeneron (REGN-US) 週一續漲 7.13%。

美國銀行將麥當勞目標價提高至華爾街最高 250 美元，財經專家 Jim Cramer 也大讚麥當勞是非常高優質的企業，麥當勞 (MCD-US) 週一上漲 1.53%。

投行 Oppenheimer 研究報告稱，星巴克具有吸引力的盈利能力，促使星巴克 (SBUX-US) 上漲 2.19%。

經濟數據

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 報 54.6，預期 54.6，前值 54.6

美國 9 月 ISM 非製造業 PMI 報 57.8，預期 56.3，前值 56.9

華爾街分析

路透社 / 易普索最新出爐的民調顯示，拜登民調領先幅度擴大，51% 受訪者支持拜登，41% 受訪者表示支持川普。

巴克萊宏觀研究主管 Ajay Rajadhyaksha 認為，鑒於拜登在大多數民調中一路領先，這似乎降低了 11 月 3 日後出現長期不確定性的可能性，市場認為拜登獲勝的可能性更大，出現有爭議結果的可能性更小。

BK 資產管理公司董事總經理 Boris Schlossberg 稱，週一美股走勢是暗示性的賭注，即「將會有大規模的財政刺激支出。」

Boris Schlossberg 提到，鑒於民調結果，拜登能否獲勝甚至都不是問題，但市場真正需要的是拜登壓倒性的勝利，這對真正的財政支出和市場持續上漲都是必要的。

美銀財富管理公司 Ascent Private Wealth Group 國家投資策略師 Tom Hainlin 表示，沒有疫苗的突破，美國處於溫和復甦的經濟中，但只能走到現在為止。

Tom Hainlin 稱，易受到疫情影響的產業仍舉步維艱，這就是為什麼我們需要聯準會和國會如此多的經濟刺激。