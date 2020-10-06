拉加德：第二波疫情恐將阻礙歐元區經濟復甦

據報導，歐洲央行 (ECB) 行長拉加德 (Christine Lagarde) 在週二 (6 日) 表示，第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情可能對歐元區經濟的復甦帶來風險。

拉加德指出，央行如今所擔心的是，在第二波疫情的情況下，當局將不得不採取防疫措施，可能將因此影響經濟的復甦，無法達到預期的 V 型復甦，新一波疫情有機會令 V 型復甦的後半段變得搖搖欲墜。加拉德也表示，在這種情況下，貨幣政策將必須繼續保持支持性和寬鬆性，以支持受疫情衝擊的經濟。

歐洲央行也計畫將原本 1.35 兆歐元規模的緊急抗疫購債 (PEPP) 再增加 5000 萬歐元 (約 17.26 億台幣)，以給予各國政府和企業更多直接的支持。

IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示：「歐元區 8 月份的反彈失去了動力，突顯疫情造成內需疲軟。歐元區各地確診病例數增加的跡破壞原先復甦的趨勢。」

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。歐洲央行曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。

隨著歐元區疫情再度升溫，各國重起封鎖，國際貨幣基金組織 (IMF) 則預估歐元區今年 GDP 萎縮幅度恐超過 10%，直到 2021 年才能見到溫和復甦。