英國政府爭議法案在下議院闖過頭關 脫歐不確定性擴大

英國首相強生 (Boris Johnson) 所提出，賦予英國政府權力可改寫部分脫歐協議的法案，在議會跨過第一道障礙。國會議員週一 (14 日) 以 340 票對 263 票，支持《內部市場法案 (Internal Market Bill)》。

部長們說，如果就未來與歐盟貿易協議的談判破裂，法案包括了對北愛爾蘭和英國其他地區的重要保障措施。但多名前首相及部分保守黨議員警告，法案內容違背國際法，可能損害英國利益。

法案將自週二起，在議會程序中展開進一步辯論與審查。

不過，儘管保守黨在下議院擁有 80 席優勢，許多保守黨議員已表明在接下來數週的立法過程中將會叛變。

包括前財相賈維德 (Sajid Javid) 等多名知名保守黨議員都表示無法支持這項法案。投票之前，5 位前首相梅伊 (Theresa May)、梅傑 (John Major)、卡麥隆 (David Cameron)、布萊爾 (Tony Blair)、布朗 (Gordon Brown) 均表達反對此案。

依據法案內容，若英歐無法達成貿易協議，英方可以修改或訂定北愛與英國其他地區之間的進出口規定，權力可以淩駕本地法律及國際法。

強生稱，這部擬議的立法將改寫英國脫歐協議的部分內容，這對維持英國經濟和政治的完整性「不可或缺」。他同時指責，歐盟製造「荒唐的」威脅，阻止食品從英國大陸運輸到北愛爾蘭。

強生的決定使英國脫歐談判陷入了混亂。歐盟已威脅要採取法律行動，並呼籲強生在月底前撤回這項法案。