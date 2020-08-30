偏光板廠擴大布局OLED、車載市場

全球偏光板廠今年受疫情影響，新產能開出計畫遞延，整體供需維持健康，下半年隨著筆電、IT 產品需求維持高檔，營運相對有撐，但由於面板廠營運仍在低檔，偏光板價格調漲空間有限，展望未來，隨著面板廠積極開發下世代顯示技術，偏光板廠也積極朝 OLED、車載市場布局，拓展商機。

近年全球偏光板供需較面板維持健康水準，但礙於下游面板廠連續幾季虧損，偏光板價格調漲空間有限，第 2 季曾短暫傳出調漲消息，但供應鏈透露，確實有部分偏光板產品調漲，漲幅約在 5% 內。

展望未來，供應鏈表示，中國偏光板廠原計畫今年開出新產能，但受疫情影想，計畫遞延至明年，而韓廠 LG 化學年底退出偏光板市場，預期將由中國杉杉集團接手，因此下半年供需變化不大、價格仍可維持健康。

供應鏈指出，隨著顯示產業進入下世代 OLED、Mini/MicroLED 競爭，因 Mini/MicroLED 顯示技術較 LCD 對偏光板需求更為減少，台偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 著重 OLED 與車用市場布局力道。

據了解，明基材今年以來產能均接近滿載，也正積極進行產線去瓶頸，估產能再增 5-10%，加上醫療、電池隔離膜逐步發酵、放量，下半年營運可望再優於上半年，誠美材則受惠客戶日、韓新客戶產品放量、組合優化，第 4 季可望較第 3 季雙位數成長，單季轉盈。