因應蘋果新機需求 LG Display投1.5兆韓元擴大OLED面板產能

據報導，為因應蘋果 (AAPL-US) 即將推出的新機需求，南韓顯示器面板製造商 LG Display 計畫重啟坡州園區的產線，以擴大塑料 OLED 面板的產能，相關投資金額預估為 1.5 兆韓元。

報導指出，LG Display 在近期開始向南韓和外國供應商下訂相關機器設備訂單，以擴展坡州 6 代 E6 產線，用於生產應用在智慧型手機和平板電腦的中小型面板 OLED 面板，預期每月可生產高達 15000 個塑料基板，並具有可彎曲的特性。LG Display 預計將為此投資約 1.5 兆韓元。

近期以來，隨著可折疊式手機的需求持續增長，智慧型手機製造商對塑料 OLED 的需求也持續增加。業內專家認為，蘋果為即將推出的新款 iPhone 而增加對塑料 OLED 的訂單量，促使 LG Display 進行生產線擴大計畫。此外，LG Display 的獲利能力不斷提高，也促使該公司進行了此項投資。

尤金投資證券公司 (Eugene Investment&Securities) 預估，LG Display 將在今年第三季實現 340 億韓元的營業利潤，將是該公司七個季度以來首次實現獲利。

至今為止，可彎曲、可折疊和可捲曲式的顯示器都已經商業化，但是只能在特定部位或特定方向進行變形，使用領域有限。LG Display 在先前表示，目標在 2024 年之前開發出可伸縮式顯示器 (stretchable display)。

如果該產品成為順利推出，將具有無窮的市場潛力並能運用在龐大應用領域。舉例來說，能夠像紙一樣自由折疊的智慧型設備、不受形體限制也能夠進行感測的可穿戴式設備，或是克服曲面設計限制的車載和航空顯示螢幕等。同時，也被視為最適合物聯網、5G 及自駕車時代的顯示器。