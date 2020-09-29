NTT正式宣布Docomo私有化案 股票收購溢價4成

日本電信業龍頭 NTT(9432-JP) 週二 (29 日) 下午於東京股市收盤後，正式在線上記者會宣布該公司將於 9 月 30 日起向子公司的 NTT Docomo(9437-JP) 實施 TOB，以取得一般股東所持有的逾 3 成股份。

收購價格為每股 3900 日圓，較昨 (28) 日的收盤價格 (每股 2775 日圓) 溢價 4 成。這回股票收購的總金額約為 4.25 兆日圓 (約 402 億美元)，創下日本企業 TOB 案的歷史新高紀錄。

NTT Docomo 股價週二 (29 日) 收在漲停，每股價格 3213 日圓，較上個交易日上揚 15.78% 或 438 日圓。

NTT Docomo 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

NTT 的董事會於 9 月 29 日 (週二) 作出上述決定，NTT 及 NTT Docomo 兩家公司也在同日下午召開了線上記者會。NTT 的澤田純社長，以及 NTT Docomo 的吉澤和弘社長共同出席。

目前 NTT 持有 NTT Docomo 的 66.2% 股票，剩下的 34% 左右股票由一般股東持有。今年 6 月底時點 NTT 手頭持有約 1 兆日圓資金，日本三大銀行的三菱日聯銀行、三井住友銀行及瑞穗銀行等，將會提供融資給 NTT。

這回超過 4 兆日圓的聯貸案，也可能創下日本銀行業的歷史紀錄。各家銀行也已經向 NTT 送出了融資意向書。一般預測是 1 年期限的短期融資，NTT 很可能在期限內轉換為長期融資，或者發行公司債。

聯貸案將由日本三大銀行主辦，三井住友信託銀行及農林中央金庫等複數的金融機構也將參加。

日本新任首相菅義偉上任前，就一直要求各大行動通訊公司調降資費方案。NTT 為了快速因應政府政策，也積極強化集團內各公司之間的合作關係，盼能藉由提升 5G、IoT 等投資效率，讓節省下來的經費能應付費率調降。