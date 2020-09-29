川普拜登首場辯論 高盛：投資者評估風險的重要催化劑

美國大選剩最後一個月，美國總統川普與民主黨候選人拜登首場電視辯論會於美東時間 29 日晚上 21 時 (台灣時間 30 日早上 9 時) 開始，高盛策略師表示，第一場辯論可能是投資者評估風險的重要催化劑。

這場電視辯論會週二 (29 日) 在克利夫蘭市登場，全世界目光都聚焦在川普與拜登身上，預料將吸引創紀錄的電視觀眾。

首場大選辯論週二在克利夫蘭市登場 (圖片：AFP)

高盛資產配置主管 Christian Mueller-Glissmann 為首的分析團隊表示，他們仍支持風險資產，但警告「除非大選的不確定性有所緩解，否則風險資產可能會處於「寬闊及扁平」(fat and flat) 區間。

高盛稱，過去一周，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 病例增加，以及 2021 年第一季研發出疫苗的可能性降低，市場普遍規避風險。

高盛提到，儘管我們在資產配置中保持相當傾向風險的立場，但短期內波動性可能仍將升高，風險資產可能繼續停留在「寬闊及扁平」區間。

高盛分析，可能需要美國大選的不確定性下降和疫苗積極發展，才能以更持續的方式突破。

盛寶銀行策略師 Eleanor Creagh 表示，鑒於拜登民調持續領先，若在辯論中拜登表現強勢，可能會提升民主黨大獲全勝的預期。

Eleanor Creagh 補充，但拜登計畫提高企業所得稅、資本利得稅與遺贈稅，無疑對風險資產會有負面影響。